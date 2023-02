D'Ambrosio: pronto il rinnovo di due anni con l'Inter

Per l'esperto difensore classe 1988, il matrimonio coi nerazzurri è destinato a proseguire

20-02-2023 10:56

Danilo D’Ambrosio e Inter prossimi a proseguire il proprio matrimonio professionale. L’esperto difensore nerazzurro, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe pronto a mettere la propria firma sul rinnovo contrattuale di due anni col club nerazzurro, in cui è diventato una vera e propria colonna dello spogliatoio.

Nella stagione in corso, l’ex granata ha fin qui messo da parte 5 presenze in campionato (più altre 4 equamente suddivise tra Champions League e Coppa Italia), l’ultima delle quali proprio nel match del weekend appena andato in archivio contro l’Udinese (3-1 per la formazione di Simone Inzaghi) subentrando nel corso dell’intervallo a Matteo Darmian.