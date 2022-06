Da Borja Valero a Tavano, quante stelle di A oggi giocano tra i dilettanti

30-06-2022 09:33

L’amore per il calcio non ha serie e non ha confini. Sono tanti gli ex calciatori di serie A che hanno deciso di proseguire la loro passione anche nei dilettanti nella stagione appena conclusasi. Iniziamo da Adriano Ferreira Pinto che dal 2014 è in forza al Ponte San Pietro in serie D e che nell’ultima stagione ha realizzato 9 reti in 32 gare. Ala destra brasiliana con cittadinanza italiana dalla grande forza fisica, in Italia arrivò nel 2001 al Lanciano. Poi, successivamente le esperienze con Perugia, Cesena, Lecce, Varese ma soprattutto quella con l’Atalanta dal 2006 al 2013 dove colleziona 146 presenze e 14 reti.

Dellafiore, dalla Champions alla serie D

In serie D e precisamente nel girone B con il Real Calepina gioca Paolo Hernan Dellafiore, centrale difensivo che può adattarsi all’occorrenza al ruolo anche di laterale destro. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter debuttò in nerazzurro il 7 dicembre del 2004 subentrando a Martins negli ultimi venti minuti nella gara di Champions League vinta per 3-0 sull’Anderlecht. In massima serie ha, poi, militato con Treviso, Palermo, Torino, Parma, Cesena, Novara e Siena.

Zamboni era difensore del Napoli, oggi gioca in I categoria

Poi, c’è il difensore Marco Zamboni che ha militato in serie A con Napoli, Udinese, Modena, Reggina e Sampdoria e che con la nazionale Under 23 prese parte ai Giochi del Mediterraneo del 1997 dove l’Italia vinse. Dall’anno scorso Zamboni milita con il Pedemonte che milita nella Prima Categoria del Veneto. Il centrocampista Simone Bentivoglio, invece, che ha giocato in massima serie con Chievo e Bari e che ha nel suo palmares la vittoria del torneo di Viareggio dal 2003 al 2005 con la Juventus, nell’ultima stagione ha giocato con il Vigasio che milita nel campionato di Eccellenza del Veneto.

Tavano, recordman della storia dell’Empoli: ora è in Promozione

Poi, c’è l’attaccante Francesco Tavano che in serie A ha vestito le casacche di Roma, Livorno ed Empoli, con quest’ultima detiene il record di essere il calciatore ad aver segnato più reti nella storia dei toscani, ben 120, che ha giocato nella stagione appena passata con il Ponsacco nel campionato di Promozione della Toscana.

Vannucchi vinse gli Europei Under 21, oggi gioca con i dilettanti toscani

L’esterno Ighli Vannucchi, invece, che nella sua carriera vanta la vittoria con l’Italia del campionato d’Europa Under 21 nel 2000 e che ha militato in serie A con Salernitana, Venezia e Empoli, nell’ultima stagione ha giocato con lo Spianate Calcio che milita nella Terza Categoria toscana.

Flachi, idolo della Fiorentina, è in Eccellenza

Quindi, c’è il fantasista Francesco Flachi, stella per tanti anni della Fiorentina con cui ha vinto una Coppa Italia nel 1995-1996 oltre ad essere stato per ben due volte capocannoniere della competizione tricolore. In massima serie Flachi ha militato anche con la Sampdoria. Nell’ultima stagione l’ex fantasista viola ha vestito la maglia del Signa, società fondata nel 1914, che ha disputato l’Eccellenza toscana.

L’attaccante Daniele Cacia, invece, che è il secondo miglior marcatore nella storia della serie B con 134 reti e che ha giocato in serie A con Piacenza, Fiorentina, Lecce, Verona e Bologna nell’ultimo campionato ha vestito la maglia del Nibbiano & Valtidone nell’Eccellenza dell’Emilia Romagna. Poi, c’è il difensore Lorenzo Del Prete che nel 2005-2006 vinse il campionato Primavera con la Juventus e che in serie A ha giocato con il Siena che nella stagione appena conclusasi ha vinto il campionato di serie D con il Novara che è stato promosso in Lega Pro.

Ballotta e Borja Valero, dall’Europa ai dilettanti

Il portiere Marco Ballotta, invece, che nella sua carriera ha vinto un scudetto, tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea nell’ultimo campionato ha militato con il Castelvetro nell’Eccellenza dell’Emilia Romagna. Infine, c’è lo spagnolo Borja Valero che dopo aver militato in serie A con Fiorentina e Inter e in Spagna con Villareal e Maiorca, ha deciso di vestire la maglia del Centro Storico Lebowski che disputa il campionato di Promozione della Toscana.