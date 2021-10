Da Costa appende i guanti al chiodo: l'ex Bologna e Samp lascia il calcio

Angelo Da Costa dice basta. Il portiere brasiliano, attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato.

L’estremo difensore verdeoro, rimasto svincolato in estate, ha deciso di fermarsi dopo aver speso la quasi totalità della sua carriera in Italia.

Arrivato in Italia nel 2007 dopo aver giocato in patria con il Santo Andrè, Da Costa è stato acquistato dal Varese ma con la formazione lombarda non è mai sceso in campo.

A seguire c’è stato il passaggio all’Ancona dove ha giocato due anni in Serie B, prima di compiere il grande salto con la maglia della Sampdoria vestendo il blucerchiato in 67 occasioni.

A Genova vi rimane per quattro stagioni e mezzo prima di sposare la causa felsinea e firmare con il Bologna dove collezionerà 53 presenze in poco più di sei stagioni.

A quasi 38 anni e dopo un’ultima stagione da terzo portiere alle spalle di Skorupski e Ravaglia ecco servito il definitivo stop.

OMNISPORT | 05-10-2021 19:41