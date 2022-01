D'Agostino: "La Fiorentina mi ricorda il Sassuolo di De Zerbi"

03-01-2022 21:53

Al Pentasport di Radio Bruno, Gaetano D’Agostino ha elogiato la Fiorentina: “Torreira a me piace tantissimo, in passato il problema del centrocampo era l’assemblamento. Quest’anno vedo un centrocampo completo. Pulgar è un calciatore più balistico magari sulle punizioni. Solo giocatori poco intelligenti non possono prendere il meglio da un allenatore come Italiano.

Tutta la Fiorentina sta facendo questo, a me quest’anno sta piacendo molto anche Biraghi, lo vedo più motore e propositivo, senza paura di esporsi. Italiano dice sempre che la Fiorentina non sta facendo vedere il potenziale massimo, è un tecnico che ha fame e mentalità, mi ricorda il De Zerbi di Sassuolo”.

