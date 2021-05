Dakar 2022, Audi scatenata: arrivano Peterhansel e Sainz

La Audi ha già aperto la caccia alla Dakar 2022 con un botto pazzesco. La casa tedesca infatti, che il prossimo anno cercherà di conquistare il mitico rally raid con una vettura completamente elettrica, non ha badato a spese. Obiettivo? Portare nel proprio team due dei piloti più forti e vincenti nella storia della leggendaria corsa ovvero Stephane Peterhansel, 14 volte vincitore del rally – di cui otto volte in auto – e Carlos Sainz, trionfatore in tre edizioni. Saranno loro a far parte di due degli equipaggi che affronteranno le asperità del deserto dell’Arabia Saudita il prossimo anno.

Peterhansel e Sainz hanno vinto in tutto 11 delle ultime 16 edizioni della Dakar e portano in dote un bagaglio di esperienza enorme per un marchio che sarà alla sua prima storia apparizione in un contesto del genere, per di più con l’intento di portare avanti una sfida tecnologica non indifferente.

“Anche a 59 anni ho ancora fame, altrimenti non avrei accettato questa nuova sfida – ha commentato Sainz – sin da bambino, il mio sogno era quello di diventare un pilota di rally. La mia passione è immutata. L’Audi Quattro ha cambiato per sempre il campionato del mondo rally. Ora stiamo provando qualcosa di simile alla Dakar”. “La Dakar è un test estremo per questo tipo di tecnologia. Vogliamo essere la prima squadra a vincere il Rally Dakar con una powertrain elettrico – ha aggiunto Peterhansel – non vedo l’ora di affrontare questo progetto molto ambizioso con Audi”.

OMNISPORT | 31-05-2021 13:06