Dakar 2022: la sfortuna torna ad abbattersi su Petrucci

07-01-2022 16:47

Tra voci di possibili cancellazioni del rally raid più famoso del mondo a causa dei rischi di attentati terroristici si è conclusa la sesta tappa del Rally Dakar 2022, che anche oggi prevedeva un percorso ad anello, con partenza e arrivo a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita.

La prova delle moto è stata notevolmente accorciata a causa di problemi sul percorso, con la classifica determinata al 101° chilometro, e la vittoria, la terza per lui in questa edizione, è andata all’australiano Daniel Sanders (GasGas), davanti al compagno di squadra britannico Sam Sunderland, che resta in testa alla classifica generale, e all’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM). Ancora sfortunato dopo la parentesi felice della vittoria nella tappa di ieri Danilo Petrucci, quarantesimo dopo una caduta.

Tra le auto ha vinto l’argentino Orlando Terranova (BRX) davanti allo svedese Mattias Ekstrom (Audi) e al saudita Yazeed Al Rahji (Overdrive Toyota), cge è ora al secondo posto della classifica generale a 50 minuti dal compagno di marca, ma non di scuderia, Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing). Terzo il francese nove volte campione del mondo rally Sebastian Loeb (BRX).

