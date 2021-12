Dakar 2022, Loeb: "Buon feeling con il co-pilota, siamo pronti"

30-12-2021 18:27

Sta per avere inizio l’edizione 2022 della Dakar, una delle competizioni più belle e difficili del Motorsport mondiale. La 44° edizione, che avrà il via il 1° gennaio con il prologo di 19 km e terminerà dopo 12 tappe nella stessa città il 14, vedrà la partecipazione di auto, moto, camion, quad, Side-by-Side, prototipi leggeri e auto storiche nella categoria Classic, introdotta nel 2021. Sono 1.065 tra piloti e co-piloti, per un totale di 578 veicoli. Ben 63 le nazioni rappresentate.

A prendere parte a questa Dakar ci sarà anche il nove volte campione del mondo di Rally Sebastian Loeb, che guiderà una Hunter T1+ del Raid Xtreme Team. Queste le sue parole prima dell’inizio della competizione:

“Non è stato un anno senza gare per me, ma piuttosto un anno senza rally-raid. Abbiamo fatto dei test, ma forse non per tanti chilometri come avremmo voluto perché abbiamo avuto delle battute d’arresto. Tuttavia, la macchina va davvero bene e il feeling è molto buono con il mio nuovo copilota. Abbiamo appena iniziato a gareggiare insieme, quindi ora dovremo assicurarci che tutto vada a posto: la Dakar è una gara complicata e dovremo trovare il ritmo giusto e rimanere umili. La cosa più importante è avere un’auto affidabile. In ogni caso siamo abbastanza preparati”.

Ovviamente gli avversari da battere saranno Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz, Mr Dakar e il tre volte vincitore della Maratona del deserto.

