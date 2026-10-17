Dakar 2027, la partecipazione di Alonso è un giallo: dopo la smentita spunta un test in Marocco (che potrebbe sostituire l'Arabia Saudita)

Fernando Alonso aveva smentito la possibilità di correre alla Dakar 2027, ma un test quasi segreto in Marocco smentisce le parole dell'asturiano di Aston Martin. E proprio il Paese africano potrebbe sostituire l'Arabia Saudita

La partecipazione di Fernando Alonso alla Dakar 2027 è tutto fuorché chiara. C’è l’impressione che l’entourage del due volte campione del mondo della F1 intenda tenere le carte coperte, forse confondere o comunque non dare sicurezze granitiche, sia per gli impegni dell’asturiano che per le incertezze che adombrano lo stesso rally raid in programma dal primo al quindici gennaio.

La smentita di Alonso riguardo la sua partecipazione alla Dakar 2027

In occasione del GP di Singapore il pilota di Aston Martin aveva negato ai giornalisti la possibilità di prendere parte alla seconda Dakar della sua carriera, dopo l’esperienza nel 2020 chiusa al 13esimo posto assoluto con la Hilux del team ufficiale Toyota Gazoo Racing, con al suo fianco come navigatore Marc Coma. “Fisicamente non mi è possibile – aveva sentenziato Alonso -, non riesco a conciliare due impegni così gravosi come la F1 e la Dakar”.

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Lo spagnolo ha dimostrato in carriera di non tirarsi indietro di fronte a qualsiasi sfida nel motorsport, andando ad esempio a completare i due terzi dell’impresa della Tripla Corona conquistando, oltre al GP di Monaco di F1, anche la 24 Ore di Le Mans vinta nel 2018. Manca solo la 500 Miglia di Indianapolis, ma intanto Alonso ha ripreso a tempo pieno l’impegno nella F1 con Aston Martin, pur tra alti e (soprattutto in questo avvio di stagione) bassi.

Non sono escluse future incursioni in altre categorie, come le GT3 che ancora mancano al suo curriculum, ma anche in questo caso lo spagnolo ha specificato che dovrà necessariamente prepararsi per bene prima di passare dalle ruote scoperte a quelle coperte in pista.

Il test con Prodrive in Marocco

Ma intanto potrebbe esserci veramente una seconda incursione nella Dakar. Nei giorni scorsi avevamo parlato delle quotazioni nuovamente in salita riguardo la presenza di Alonso al rally raid in Arabia Saudita, e adesso arriva pure un indizio che è quasi una prova.

Stanno circolando in rete delle immagini esclusive (diffuse dal giornalista spagnolo Gerard Farré) che ritraggono l’ex campione di F1 in Marocco, intento a fare dei test con il prototipo (con la livrea nera generica) della classe Ultimate Team T1+ di Prodrive, la realtà di David Richards che ha sviluppato lo scorso anno la Dacia Sandrider con cui Nasser Al-Attiyah ha vinto nella categoria Auto la Dakar di quest’anno.

Ricordiamo che per la prossima edizione Prodrive dovrebbe invece collaborare con Aston Martin, il team con cui Alonso, si sa, corre in F1. Tutto s’incastra insomma. Il fatto che i test siano in corso è di sicuro un indizio davvero importante sul fatto che ci siano chance serie e concrete di rivedere l’asturiano alla Dakar (anche perché mettere in piedi delle prove ha un costo, e sarebbe assurdo organizzarle tanto per).

La Dakar 2027 si sposta in Marocco?

Tuttavia c’è un’altra incognita da considerare oltre agli impegni di Alonso. Come sappiamo le tensioni geopolitiche nella regione, non ultimi gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi nei confronti dell’Arabia Saudita, mettono in serio dubbio l’organizzazione del rally raid.

Si vocifera che proprio il Marocco potrebbe essere eletto come alternativa, dal momento che il Paese nordafricano ha anche una certa esperienza in competizioni di questo genere. E come riporta RacingNews365, uno spostamento dall’Arabia Saudita al Marocco potrebbe rendere ancora più concreta la possibilità di vedere Alonso in gara alla Dakar 2027.