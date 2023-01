Dakar, disfatta Audi: Peterhansel costretto al ritiro, anche Sainz rischia

06-01-2023 12:34

E’ stato un venerdì da dimenticare per l’Audi alla Dakar 2023: il pilota di punta della squadra tedesca, il francese Stephane Peterhansel, è stato costretto al ritiro dopo un incidente al chilometro 200 della sesta tappa.

Il pilota è rimasto illeso, a differenza del copilota Edouard Boulanger, portato in ospedale per accertamenti.

Anche l’altra Audi di Carlos Sainz è andata in panne per un incidente. Lo spagnolo dovrebbe riuscire a ripartire e continuare il rally del deserto. In testa resta Nasser Al-Attiyah, che già ipoteca la vittoria finale dopo le disavventure degli avversari.