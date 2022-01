Dakar, nona tappa auto: Toyota domina la scena

11-01-2022 12:18

La nona tappa della Dakar è appannaggio della Toyota.

Il marchio giapponese sigla infatti un’importantissima tripletta con il sudafricano Giniel de Villiers che si impone con 9 secondi di scarto sul compagno di squadra e connazionale Henk Lategan. Terzo posto per Nasser Al-Attiyah con 1 minuto e 4 di ritardo. Il pilota qatariota di Toyota si conferma il padrone della corsa recuperando anche due minuti sul francese Sébastien Loeb (Prodrive).

Come si è sviluppata la tappa? All’inizio la lotta è stata principalmente condotta da un poker di piloti: il sudamericano Henk Lategan (Toyota), il francese Stéphane Peterhansel (Audi), il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) ed il francese Sébastien Loeb (Prodrive) si sono contesi tutti e quattro il primato nei primi 80 chilometri, ma la situazione è cambiata con il passare dei minuti.

Dopo altri 40 kilometri infatti la otta per il primato si è allargata al sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) ed alle due Audi dello svedese Mattias Ekström, primo ieri e dello spagnolo Carlos Sainz.

Toyota ha preso il controllo delle operazioni con le due auto ufficiali dei sudafricani Giniel de Villiers e Henk Lategan. Terzo posto al 160° chilometro per Ekström (Audi) con soli 52 secondi di ritardo dalle due auto giapponesi.

Alla fine della nona tappa l’arrivo vede De Villiers in testa con soli 9 secondi di scarto su Lategan ed 1 minuto e 4 su Al-Attiyah che nonostante i problemi di ieri in cui ha perso ben 10 minuti, resta saldamente al comando della competizione. Quinto posto per Loeb a +2.11 alle spalle di Ekström che si conferma leader tra le Audi.

Per quanto concerne la classifica generale, il pilota qatariota si riporta a 39 minuti di vantaggio su Loeb che negli ultimi gironi aveva provato una disperata rimonta al nativo di Doha che oggi è tornato all’attacco. Mantiene il terzo gradino del podio l’arabo Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Toyota) davanti all’argentino Orlando Terranova (Prodrive).

