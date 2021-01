Paolo Dal Pino è stato rieletto presidente della Lega Serie A durante l’assemblea in corso giovedì. Il manager milanese ha ricevuto 14 preferenze dai rappresentanti dei club di massima divisione nella seconda votazione, e resterà in carica per i prossimi quattro anni se accetterà l’incarico (si è preso alcuni giorni per decidere).

Confermato anche l’amministratore delegato Luigi De Siervo, che ha ottenuto 15 voti alla prima votazione.

OMNISPORT | 21-01-2021 16:51