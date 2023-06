Dall'Inghilterra: Kovacic è del Manchester City

Secondo i media d'Oltremanica, il giocatore del Chelsea avrebbe anche già firmato l'accordo con i campioni d'Europa

21-06-2023 12:29

Mateo Kovacic – Manchester City: affare fatto. In Inghilterra danno per concluso il passaggio del giocatore ai Citizens campioni d’Europa. Il Chelsea avrebbe infatti accettato l’offerta di 30 milioni di euro per il centrocampista di 29 anni, con un passato anche nel nostro campionato, con la maglia dell’Inter. Kovacic avrebbe addirittura già firmato anche il contratto e si attenderebbe soltanto l’annuncio ufficiale entro poche ore.

Kovacic sarà dunque un nuovo giocatore di Pep Guardiola, che una decina di giorni fa ha alzato la Champions League a Istanbul proprio a scapito dell’Inter di Simone Inzaghi.