Dalla Francia sono sicuri: "Sarkozy tratta con Zidane"

Dopo Mbappé l'ex Presidente ci prova con Zidane

20-03-2023 23:49

Ha dell’incredibile la notizia che rimbalza dalla Francia in questi minuti. Secondo quanto riportato da MediaFoot.net. Nicolas Sarkozy, presidente della Repubblica francese dal 2007 al 2012 – nonché dichiarato tifoso del PSG – sarebbe entrato in contatto con l’ex tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, per convincerlo a prendere il posto di Galtier al termine della stagione. Il Presidente del PSG, Al-Khelaifi, non ha mai chiuso la porta all’ex stella della Nazionale Francese e gradirebbe la firma dell’ex stella del calcio.

L’ex Presidente della Repubblica francese non è la prima volta interviene personalmente sul futuro del Psg. Infatti, Sarkozy, ha giocato un ruolo chiave nel convincere Mbappé a non accettare l’offerta di Florentino Perez e di continuare a vestire i colori della squadra della capitale francese.