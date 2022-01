Dalla Germania: “Thiaw al Milan a gennaio si può”

26-01-2022 14:21

Il Milan potrebbe mettere le mani sul difensore centrale nelle prossime ore. Il corrispondente che segue lo Schalke per Kicker, Toni Lieto, ha parlato a Milan News di Malick Thiaw, 20 anni: “L’interesse del Milan è concreto. Il giocatore ha un contratto fino al 2024, ma con un’offerta congrua può partire subito. Penso che si potrebbe chiudere in questa sessione intorno ai 5 milioni di euro, lo Schalke è in una posizione finanziaria molto difficile con debiti per 200 milioni di euro”.

