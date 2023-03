Dalla Spagna: derby milanese per Umtiti

Sia Milan sia Inter sarebbero interessate al difensore del Barcellona, che gioca quest'anno in prestito al Lecce

07-03-2023 09:38

Si prospetta un derby milanese per Samuel Umtiti. Lo scrive il quotidiano catalano Sport. Per il difensore del Barcellona, in prestito quest’anno al Lecce, ci sarebbero gli occhi sia di Inter sia di Milan. Naturalmente, per poterlo prendere, le due squadre di Milano dovrebbero sperare che il classe 1993 si separi prima dai blaugrana a fine stagione.

Umtiti sta confermando il suo valore al centro della difesa del Lecce, di cui è diventato un punto fermo. Le grandi hanno drizzato le orecchie per un giocatore che, a 30 anni, sta dimostrando di essere nel pieno della maturità calcistica.