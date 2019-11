Dalla Spagna: "Jorge Lorenzo si ritira"

Il centauro della Honda Jorge Lorenzo e Carmelo Ezpeleta, capo della Dorna, hanno convocato per le ore 15 al circuito di Valencia una conferenza stampa straordinaria. Secondo le indiscrezioni che arrivano dai media spagnoli, in particolare da As, il pilota maiorchino è pronto al ritiro.

L'ex centauro della Ducati, cinque volte campione del mondo, secondo le indiscrezioni avrebbe deciso di dire basta dopo una stagione complicatissima e una serie di infortuni che non gli hanno permesso di rendere al meglio al suo primo anno alla Honda. Alle 15 la verità. Le voci stonano dopo quanto dichiarato dallo stesso Lorenzo nei giorni scorsi: il maiorchino solo martedì aveva parlato di un possibile rinnovo con la scuderia giapponese.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 10:51