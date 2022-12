29-12-2022 12:02

Franck Kessiè diventa nuovamente appetibile sul mercato internazionale, nonostante nelle scorse settimane sia il presidente del Barcellona, sia il DS abbiano lasciato intendere come non ci sia alcuna intenzione di lasciarlo partire a gennaio. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica Onda Cero, si è fatto avanti il Tottenham con un’offerta da 15 milioni di euro per portare il centrocampista ex Atalanta e Milan alla corte di Antonio Conte