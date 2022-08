Dall'Inghilterra: "Arsenal su Tonali"

09-08-2022 17:43

Sandro Tonali è uno dei punti fermi della rosa di Stefano Pioli al Milan, ma dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni secondo le quali una big di Premier League starebbe pensando iniziare una trattativa per portarlo Oltremanica.

Nello specifico, il Daily Mail parla dell’Arsenal come molto interessato al centrocampista, col tecnico Mikel Arteta che stravede per il classe 2000 ex Brescia. Al momento tuttavia i rossoneri giudicano Tonali incedibile.

Il prezzo teoricamente fissato dal Diavolo sarebbe di 46 milioni di sterline, dice il tabloid britannico, ma dopo aver perso Kessie pare difficile pensare che Pioli si liberi anche di Tonali.

