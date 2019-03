Dall'Inghilterra: super offerta dello United per Dybala

Indiscrezioni di mercato dall'Inghilterra. Secondo il The Sun, il Manchester United sarebbe pronto a farsi avanti, in maniera importante, per strappare Dybala alla Juventus. I Red Devils, alla ricerca di un top player che possa aumentare il tasso qualitativo della rosa, avrebbe deciso di puntare sull'argentino in forza ai bianconeri.

Per arrivare alla Joya, pronta una mega offerta. La proposta sarebbe di quelle monster, pari a ben 120 milioni di sterline (circa 140 milioni di euro). Una cifra elevatissima che confermerebbe la determinazione dei Red Devils nel tentare di mettere sotto contratto il "10" bianconero. Dybala, dovesse sbarcare a Manchester, ritroverebbe l’ex compagno Pogba, attuale stella dei Red Devils.

Attenzione anche al nome di Lukaku. Sempre secondo il noto tabloid inglese, il Manchester United potrebbe decidere di inserire nella trattativa per Dybala il bomber belga che, in passato, ha dichiarato di essere un grande fan di CR7. Classe 1993, Lukaku è al suo secondo anno con la casacca dei Red Devils. Quest'anno sta giocando con meno continuità rispetto alla prima stagione in cui aveva segnato 27 gol in 51 gare. Si è parlato, recentemente, anche di un battibecco tra lo stesso attaccante belga e il francese Pogba. Insomma, Lukaku non sembra più tanto convinto di proseguire la sua avventura con i Red Devils (è arrivato a Manchester nell’estate del 2017 per circa 85 milioni di euro).

Dybala, oltre che al Manchester United, piacerebbe anche all'Inter. Nei giorni scorsi si era paventato di un possibile scambio Icardi-Dybala. La Juventus, tuttavia, continua a ribadire l'incedibilità dell'argentino. Il suo contratto con i bianconeri scade nel giugno del 2022.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 07:55