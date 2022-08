Damsgaard, ricca offerta dalla Premier: la Samp ufficializza il sostituto

01-08-2022 19:11

Pare sempre più lontano dall’Italia il futuro di Mikkel Damsgaard, fantasista della Sampdoria reduce da un anno alquanto difficile dopo un estate da grande protagonista con la maglia della Danimarca a Euro 2020.

Si parla di una proposta da parte del Bredford da 20 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Il Club blucerchiato sembrerebbe intenzionato ad accettare, stando a quanto riportato da Sky Sport. Dunque, si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Damsgaard in Premier League la prossima stagione. Anche perchè i liguri hanno ufficializzato il ritorno in blucerchiato di Filip Djuricic, che ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo fino al 2025. Il trequartista serbo era svincolato, dopo 4 anni trascorsi con la maglia del Sassuolo.

Arrivato in Italia appena ventenne, nel 2020, per la sua prima esperienza fuori dalla Danimarca, Damsgaard si è adattato bene al calcio italiano, mettendosi in evidenza nella Sampdoria di Claudio Ranieri durante la stagione 2020/21. 2 reti, 4 assist e sprazzi di grande talento in 35 presenze di Serie A per l’ex Nordsjaelland, che invece lo scorso anno ha dovuto saltare quasi tutta la stagione per via degli infortuni.

Damsgaard aveva rapito molte squadre del calcio europeo la scorsa estate, disputando un Europeo strepitoso insieme a Kyaer e compagni, arrivati fino in semifinale. Con la nazionale scandinava 16 presenze e 4 reti per il trequartista doriano.

