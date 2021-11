Dani Alves di nuovo al Barcellona: adesso è ufficiale

12-11-2021 21:33

A cinque anni dall’addio, Dani Alves e il Barcellona si ritrovano. Merito di Xavi, ex compagno del terzino che, a 38 anni, sposa nuovamente i blaugrana. Ad annunciare il ritorno dell’esterno brasiliano in blaugrana è stato lo stesso club catalano attraverso Twitter. Nelle scorse ore Xavi aveva dato il via libera al tesseramento del brasiliano, rimasto svincolato dopo la rottura col San Paolo .

Dani Alves tra il 2008 ed il 2016 ha vinto praticamente tutto con il Barça (6 campionati, 3 Champions, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 4 Coppe di Spagna e altrettante Supercoppe di Spagna), collezionando 391 presenze complessive e 21 goal prima di salutare e tentare l’avventura in Italia con la Juventus. E’ stato proprio Xavi ad invitare il Barcellona a tesserare Dani Alves il prima possibile, rendendo quindi realtà un ritorno che ha del clamoroso.

