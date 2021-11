Dani Alves di nuovo al Barcellona: Xavi ha detto sì

12-11-2021 16:36

A 5 anni dall’addio, Dani Alves e il Barcellona stanno per ritrovarsi. Merito di Xavi, ex compagno del terzino pronto a sposare nuovamente i blaugrana.

Il neo tecnico del Barça ha infatti dato il via libera al tesseramento del 38enne brasiliano, rimasto svincolato dopo la rottura col San Paolo e adesso in procinto di firmare col club che lo ha visto vincere praticamente tutto (6 campionati, 3 Champions, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 4 Coppe di Spagna e altrettante Supercoppe di Spagna). Dani Alves ha indossato la maglia dei catalani dal 2008 al 2016, collezionando 391 presenze complessive e 21 goal prima di salutare e tentare l’avventura in Italia con la Juventus.

L’approdo in panchina di Xavi al posto dell’esonerato Ronald Koeman rende realistico il clamoroso matrimonio ‘bis’, un’idea nata dalla voglia dell’ex centrocampista di accogliere in rosa il compagno con cui ha fatto incetta di trofei da calciatore.

Xavi ha invitato il Barcellona a tesserare Dani Alves il prima possibile, dal canto suo il verdeoro si è detto pronto a rimettere piede al Camp Nou. Rilancio blaugrana con ritorno al passato.

