Dani Alves in ciabatte alla presentazione con il Barcellona

18-11-2021 10:38

Cinque anni dopo il precedente addio, Dani Alves ha chiuso il cerchio tornando a vestire la maglia del Barcellona , club con il quale ha vinto tutto in Spagna, in Europa e nel mondo dal 2008 al 2016.

Dopo le parentesi con le maglie di Juventus, PSG e San Paolo, i presupposti per un clamoroso ritorno in blaugrana hanno preso sempre più consistenza sino a sfociare nel proverbiale nero su bianco che ha riportato in Catalogna il laterale verdeoro.

Nel giorno della sua seconda presentazione sul prato del Camp Nou, il calciatore di Juazeiro ha rubato la scena, come da copione, anche per via del suo stile mai banale.

Il classe 1983 oltre agli occhiali e all’abito d’ordinanza ha sfoggiato ai piedi un paio di infradito. Una scelta decisamente inusuale visto e considerato il periodo dell’anno, ma che cela un significato più ‘profondo’.

Per capirne i motivi bisogna riavvolgere il nastro all’estate del 2008, più precisamente al giorno della sua prima presentazione in blaugrana dopo l’arrivo dal Siviglia.

Anche in quel caso il fuoriclasse carioca indossava un paio di ciabatte. Come se non fosse cambiato nulla.

Lo sperano soprattutto i tifosi del Barça, vogliosi di rivevere i fasti e le vittorie che hanno visto Dani Alves indiscusso protagonista con i loro colori.

OMNISPORT