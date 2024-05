Daniele Rugani e Michela Persico sposi a Torino: la Juve, l'abito clamoroso, gli ospiti

Tutto quel che c'è da sapere sulle nozze che aprono il ciclo dei matrimoni di questa estate 2024, ricca di eventi sportivi a partire dall'appuntamento con gli Europei

Il primo di una lunga serie di matrimoni annunciati è stato celebrato per sancire l’unione tra Daniele Rugani, fresco di rinnovo con la Juventus fino al 2026, e la giornalista Michela Persico. Il 29 maggio 2024 la coppia ha consolidato il loro rapporto, formalizzando dopo otto anni insieme e la nascita di un figlio, Tommaso, una storia nata anche grazie al calcio.

La cerimonia è stata celebrata a Torino, nella Chiesa San Carlo Borromeo dove la coppia aveva già scelto di battezzare il loro bambino nato nel 2020. Il rito, molto emozionante e raccolto, ha visto la partecipazione di numerosi invitati vip e compagni di squadra oltre a parenti e amici. A testimoniare l’affetto della città, in cui vivono insieme da anni, una folla che ha voluto immortalare l’evento molto sentito.

Rugani-Persico, un amore che dura da otto anni

La loro storia è incominciata otto anni fa, nel 2020 poi l’arrivo di Tommaso, nato in piena pandemia. Per Rugani, giocatore della Juventus, e la giornalista originaria di Bergamo questo matrimonio ha costituito un sigillo su questo rapporto.

Estremamente eleganti entrambi, sono apparsi felici e sorridenti accanto al loro bambino, che attendeva la mamma all’altare insieme al padre (si nota dalle foto pubblicate sull’account ufficiale della sposa).

Gli sposi all’uscita dalla chiesa

L’abito strepitoso della sposa

Michela Persico, giornalista, ha indossato un abito molto elegante e ricercato, a sirena, con alcuni dettagli estremamente importanti che hanno rispecchiato la sua personalità. Rigorosamente in bianco, Michela ha deciso di indossare un abito a sirena, caratterizzato dall’inserimento di pizzi e ricami.

Il punto focale dell’abito era il suo scollo a cuore, una scelta che ha messo in risalto spalle e scollatura, mentre le braccia erano coperte da guanti e da maniche a palloncino. La creazione di alta moda è firmata da Galia Lahav.

Gli ospiti vip e la Juventus

Numerosi gli ospiti, anche volti noti, delle nozze Rugani-Persico: Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e storico volto di JTV, nonché consorte di Marco Roscio ha partecipato al matrimonio come ospite e amica degli sposi. Presenti anche i compagni di squadra, come dicevamo.

Cristina Chiabotto

Scrutando le foto di agenzia, ecco comparire Federico Gatti, difensore bianconero. Inoltre sono riconoscibili Manuel Locatelli, Gatti appunto, Nicolò Fagioli e anche Miretti, all’uscita dalla chiesa tornese. A testimoniare che la Juve ha voluto essere presente al momento più importante per la coppia che, con l’ultimo contratto firmato da Rugani, si è legato definitivamente al club e a Torino.