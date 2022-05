Daniil Medvedev e i problemi sulla terra rossa

19-05-2022 13:05

Dopo due mesi di inattività, causati da un’operazione di ernia, Daniil Medvedev è tornato in campo a Ginevra.

La terra rossa svizzera però non ha riservato grandi emozioni al numero due del mondo, sconfitto al secondo tunro da Gasquet. Una sconfitta che ha confermato come la condizione fisica non sia delle migliori in vista del Roland Garros e soprattutto quanto il russo faccia fatica a digerire la terra rossa, superficie a lui poco congeniale.

Proprio il campione russo analizza la sua gara: “Su questa superficie faccio più fatica perché il mio tennis è meno efficace. Invece, quando gioco sul cemento riesco, con la mia posizione in campo, a ribaltare con maggior facilità lo scambio. Sulla terra rossa, questo non avviene bene e quindi il mio gioco risulta essere molto meno incisivo. Adesso però devo cercare di recuperare la forma. Spero di trovarla a Parigi, visto che comunque l’anno scorso ho raggiunto i quarti di finale“, le parole del n.2 del mondo.

