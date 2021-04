Danila Zazzera: "Mi dicevano che era impossibile"

Una storia a lieto fine per Danila Zazzera che a meno di nove mesi dopo l’operazione a cuore aperto è pronta a tornare in campo con la Fiorentina Femminile. Dopo aver rischiato di non poter più giocare, Danila infatti è stata dichiarata ‘idonea’ e diventerà la prima sportiva a riprendere l’attività agonistica dopo aver subito un intervento di questo genere. “Tante volte ho pensato di non potercela fare, oggi sono fiera e orgogliosa di poter dire di essere idonea. Sono immensamente onorata di essere il quarto atleta italiano e la prima donna a ottenere l’idoneità”.

Ieri anche la società viola ha confermato che Danila Zazzera è tornata ad allenarsi. Un’emozione che lei stessa ha voluto raccontare al ‘Corriere Fiorentino’. “Adesso voglio ritrovare la miglior forma possibile per poter riuscire a giocare una gara ufficiale. Sono felice di essere tornata, soprattutto a Firenze, che mi aveva accolto quando avevo 18 anni. Qui ho riscontrato il problema al cuore e qui sono tornata per iniziare un nuovo capitolo”.

Tutto iniziò l’estate dell’anno scorso, quando Danila si è vista costretta ad operarsi per un problema cardiaco. “Tornare a giocare sarebbe stato difficile, a tratti impossibile, tanti dicevano che dopo queste operazioni in pochi ce la fanno”.

