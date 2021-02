Danilo ammonito e diffidato: salterà Verona-Juventus

Si allarga la rosa di giocatori indisponibili per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus stavolta dovrà fare i conti con uno squalificato, che si aggiunge alla lunga lista di infortunati delle ultime settimane. Danilo, infatti, salterà la gara contro il Verona del 24esimo turno.

Diffidato, Danilo incapperà in una squalifica dopo l’ammonizione subita nel match contro il Crotone: fallo su Reca nel secondo tempo della sfida e addio alla prossima gara di campionato che vedrà la Juventus ospite al Bentegodi, contro il Verona di Juric.

Non è certo un bel periodo in termini di diffide per Danilo, visto e considerando che il terzino dovrà saltare anche il ritorno della sfida di Champions League contro il Porto: anche in questo caso, il brasiliano è stato ammonito nell’andata degli ottavi, persi per 2-1.

Senza Danilo, in attesa di Cuadrado, Pirlo dovrà fare di necessità virtù. Il brasiliano è stato fin qui tra i più presenti e davanti alle indisponibilità di Chiellini e Bonucci, non adattabili alla fascia causa infortunio, il tecnico della Juventus potrebbe proporre il giovane Dragusin come terzino destro.

Questione a cui Pirlo penserà in settimana, anche considerando qualche possibile recupero nella retroguardia, comunque difficile. Risultano invece arruolabili Alex Sandro e Frabotta, ma per la fascia mancina, in qualità di titolare e prima alternativa.

OMNISPORT | 22-02-2021 22:19