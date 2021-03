Danimarca senza freni contro la Moldavia: 8-0 con tanta Serie A

La Danimarca prende il largo nel Gruppo F delle qualificazioni mondiali: dopo il successo esterno in Israele all’esordio, gli scandinavi vincono anche contro la Moldavia e lo fanno con un roboante 8-0.

Risultato determinato in gran parte dalle ottime prestazioni dei giocatori militanti nella nostra Serie A: grandissimo protagonista il blucerchiato Damsgaard, man of the match con una doppietta e due assist.

A segno anche l’esterno dell’Udinese Stryger Larsen, mentre il bolognese Skov Olsen ha propiziato entrambe le reti di Damsgaard.

Completano il quadro la doppietta di Dolberg e i sigilli di Jensen, Skov e Ingvartsen. Quarto d’ora finale per gli altri due ‘italiani’ Eriksen e Kjaer, subentrati rispettivamente al posto dell’ex genoano Schöne e Stryger Larsen.

Per la Moldavia si tratta della peggiore sconfitta della sua storia, mentre l’ultimo 8-0 in favore della Danimarca prima di questa partita risaliva al 1987 contro la Romania.

OMNISPORT | 28-03-2021 20:10