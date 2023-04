Danno senza beffa per Pogacar: sei le settimane di stop

Il campione sloveno dovrebbe correre il Tour de France: "Lo scafoide è un osso complicato, ma le aspettative sono buone" spiega il chirurgo.

24-04-2023 20:32

Non è riuscito nell’impresa di infilare il filotto delle Ardenne il numero 1 del ciclismo internazionale, Tadej Pogacar, ma la caduta subita alla Liegi-Bastogne-Liegi ieri che ha richiesto l’operazione allo scafoide è già alle spalle e tutte le indicazioni mediche fanno pensare che il Tour de France non perderà il principale protagonista, che vuole riprendere la maglia gialla ceduta la scorsa estate a Jonas Vingegaard e indossarla per la terza volta sul podio di Parigi.

Il direttore medico della UAE, che non prevedeva compezioni agonistiche per il corridore sloveno in questo periodo, traccia i tempi di recupero: “Tadej ha riportato una frattura allo scafoide che ha richiesto il posizionamento di una piccola vite per riallineare i frammenti ossei, la procedura ha avuto successo e Tadej comincerà il periodo di recupero a casa; il tipo di infortunio implica circa 6 settimane di recupero, ma già nei prossimi giorni inizierà un po’ di allenamento sui rulli, la riabilitazione è iniziata” afferma Adriano Rotunno.

Prende infine la parola il chirurgo che ha effettuato l’operazionepresso l’ospedale di Genk, il dottor Joris Duerinckx: “Pogacar ha avuto poco dolore e ha potuto tornare a casa il giorno stesso dell’operazione, è rimasto molto calmo ed era già concentrato su una rapida guarigione; abbiamo deciso di operare subito proprio per anticipare la sua riabilitazione” spiega il medico belga a ‘Sporza’ “E’ un atleta di primo livello, ha un quadro medico incredibile e ha le migliori possibilità in termini di recupero. Lo scafoide è un osso complicato, quindi ci sarà da aspettare la lastra di controllo, ma ci sono buone aspettative in vista del Tour”.

In avvio di stagione Pogacar ha messo le mani sulla Parigi-Nizza, sul Fiandre, sulla Freccia Vallone e sulla Amstel.