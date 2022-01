Darmian: "Il segreto dell'Inter? Ci divertiamo"

04-01-2022 13:13

A La Stampa, Matteo Darmian ha rivelato il segreto dell’Inter: “Ci divertiamo e stiamo bene insieme. Siamo un gruppo che ha creato qualcosa di importante sotto vari punti di vista: mentalità, voglia di vincere e capacità di soffrire nei momenti delicati”.

E sulla Nazionale ha aggiunto: “Sarebbe un onore ritrovare l’azzurro. Ricordo come esperienza indimenticabile il Mondiale del 2014. Per ora, però, il CT Mancini ha fatto scelte diverse. E sono state tutte azzeccate. Pensando ai play-off di marzo, mi torna in mente il palo che ho colpito nello spareggio del 2017 contro la Svezia. Mi è rimasto di traverso. Questa volta l’Italia lui farcela dopo la grande cavalcata dell’Europeo”.

OMNISPORT