D'Aversa: "Il Parma avrà un futuro roseo"

Roberto D’Aversa ha parlato dopo la sconfitta del suo Parma a Torino che condanna i gialloblu alla Serie B: “La società si sta strutturando e avrà un futuro roseo, dispiace per la retrocessione perché il club merita di stare in A”.

Sul futuro, il tecnico dei ducali ha glissato: “Questo pensiero non ce l’ho proprio. Ragiono sul fatto che si è persa l’ennesima partita, non abbiamo concretizzato per la frenesia dettata dalla posizione in classifica. Non penso alla mia posizione”.

OMNISPORT | 03-05-2021 23:22