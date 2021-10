D'Aversa non si nasconde: "Sono il primo responsabile"

17-10-2021 15:13

Una sola vittoria in campionato e tre sconfitte nelle ultime quattro partite e ingresso in zona retrocessione.

La situazione in casa Sampdoria si fa preoccupante dopo la sconfitta in casa del Cagliari.

La posizione di Roberto D’Aversa si fa meno salda e al termine della gara dell’Unipol Domus l’ex allenatore del Parma si è assunto le proprie responsabilità, in particolare per i tanti gol subiti nei primi minuti:

“I giudizi sono sempre condizionati dai risultati. Dobbiamo partire meglio, il responsabile di questo sono io. La squadra ha sempre bisogno di uno schiaffo per svegliarsi. Dobbiamo migliorare nella cattiveria e nella fase difensiva”.

D’Aversa comunque non boccia la prestazione della squadra in terra sarda: “Se si va ad analizzare i numeri e le occasioni abbiamo fatto meglio noi. Ci sono stati degli episodi, come il palo di Candreva, che hanno influito, ma alla fine quello che conta è il risultato. Formazione sbagliata? I giocatori sono stati messi nelle loro posizioni”.

