D'Aversa vede un Parma senza più cattiveria

Classifica sempre più deficitaria per il Parma, che crolla al Tardini nel derby emiliano con il Bologna. Un 3-0 netto e incontestabile, su cui Roberto D’Aversa non cerca alibi.

“A fare la differenza non sono i sistemi di gioco, ma cattiveria e voglia di portare a casa il risultato. Sono cose che al momento ci mancano e che dobbiamo ritrovare”, tuona il tecnico dei ducali al microfono di ‘Sky Sport’.

“Se siamo il peggiore attacco e la peggiore difesa del campionato, sicuramente c’è un motivo. Dovevamo tenere la partita in equilibrio e poi cercare di affondare il colpo. Non ci siamo riusciti, e dobbiamo ragionare su ciò che siamo chiamati a fare in campo”, aggiunge D’Aversa.

OMNISPORT | 07-02-2021 21:09