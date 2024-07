Davide Baggio morto a causa di un incidente stradale in Egitto: l'atletica piange lo sportivo. La moglie in prognosi riservata

L’incidente mortale è accaduto durante un’escursione a Luxor. Chiara Tombolato, sua moglie, è ricoverata in terapia intensiva e versa in condizioni gravissime

In una comunità come Cittadella la notizia della morte di Davide Baggio è deflagrata con la potenza che si deve a un personaggio che ha ricoperto incarichi legati alla vita pubblica, allo sport e di riflesso alla politica locale.

La conferma della sua morte, a 56 anni, e in circostanze imprevedibili ha toccato profondamente l’ambiente del pentathlon e dello sport per poi estendersi a ogni luogo, ogni contesto frequentato sia da lui sia dalla moglie, Chiara Tombolato.

Incidente fatale in vacanza per Baggio e sua moglie

L’incidente è avvenuto lungo la strada per Luxor, in Egitto, dove si trovavano per una vacanza sul Mar Rosso, in circostanze non del tutto specificate, ma legate alla decisione di trascorrere alcuni giorni di vacanza da parte della coppia.

Come riporta Il Gazzettino, nonostante i tentativi disperati dei sanitari di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Invece, Chiara è viva anche se versa in gravi condizioni e si trova in prognosi riservata nel vicino nosocomio dove è stata trasferita, una volta stabilizzata dai soccorritori.

Come si apprende, la coppia da qualche giorno si trovava in vacanza in Egitto. Lo schianto, sul quale stanno indagando le forze di polizia egiziane, si è consumato nella città di Hurghada.

Chi era Davide Baggio

Davide Baggio era un ex atleta, è stato il presidente del Panathlon di Cittadella e anche membro dell’associazione Maratoneti Cittadellesi, che ha ricordato uno degli artefici delle più importanti manifestazioni locali e sportive sui prorpi canali social:

Il ricordo del sindaco Luca Pierobon

Il 56enne lascia nello strazio due figli che ieri non erano in Egitto. Il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon ha confermato la sua scomparsa e ha deciso di condividere un ricordo, molto toccante che ha condiviso anche sulla propria pagina ufficiale, in segno di lutto e di stima nei riguardi di Baggio.