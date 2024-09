Davis, cosa succede se l'Italia batte anche il Belgio: tutte le combinazioni

Dopo il successo sul Brasile per gli azzurri potrebbe bastare vincere domani contro il team di Darcis per qualificarsi alle finals di Malaga

Con la vittoria all’esordio sul Brasile in coppa Davis, l’Italia ha il destino nelle mani. In caso di vittoria anche nel secondo incontro contro il Belgio, infatti, gli azzurri avrebbero grandissime chances di qualificarsi in anticipo per la fase a eliminazione diretta. Cinque scenari si aprono per il team di Volandri.

Cosa serve per le Finals di Malaga

Il successo per 2-1 sui sudamericani è stato il primo passo per partecipare dunque alle Finals di Malaga a novembre. Gli azzurri sono infatti primi con il Belgio: ogni girone mette in palio due pass per le Finals e ad aggiudicarseli saranno la prima e la seconda classificata. In caso di arrivo a due, per determinare la migliore, basta guardare allo scontro diretto, con la vincente della sfida che avrà la meglio e andrà avanti (in caso di secondo e terzo posto) o per determinare chi ha diritto al primo posto, in caso di arrivo pari tra le prime due del girone.

Tutte le combinazioni per la qualificazione

Scenario 1: Italia batte Belgio e Brasile batte Olanda In questo caso la classifica vedrebbe l’Italia a 2, Belgio e Brasile a 1, Olanda a zero. L’Italia sarebbe qualificata in ogni caso come prima: potrebbe essere raggiunta solo da una tra Belgio e Brasile con cui avrebbe lo scontro diretto a favore.

Scenario 2: Italia batte Belgio 3-0 e Olanda batte Brasile 3-0 Questa sarebbe la classifica in attesa della conclusione di Italia-Brasile. Italia 2 5-1; Belgio 1 2-4; Olanda 1 4-2; Brasile 0. Se batte l’Olanda, l’Italia passa come prima. Se vince l’Olanda, passa come seconda. In caso di vittoria del Belgio e arrivo a tre, l’Italia arriverebbe nella peggiore delle ipotesi con un record di 5 vittorie e 4 sconfitte, che è anche il miglior record possibile in questo scenario del Belgio. L’Olanda avrebbe un record migliore e sarebbe prima, tra Italia e Belgio varrebbe lo scontro diretto, favorevole all’Italia

Scenario 3: Italia batte Belgio 3-0 e Olanda batte Brasile 2-1. In questo caso la classifica sarebbe: Italia 2 5-1; Belgio 1 2-4; Olanda 1 3-3: Brasile 0. Se l’Italia batte l’Olanda, passa come prima. Se l’Italia perde contro l’Olanda, come seconda: in caso di parità due per il peggior scontro diretto con l’Olanda, in caso di parità a tre con due vittorie tra Italia, Olanda e Belgio per lo scontro diretto favorevole con il Belgio

Scenario 4: Italia batte Belgio 2-1 e Olanda batte Brasile 3-0; Questa sarebbe la classifica: Italia 2 4-2; Belgio 1 3-3; Olanda 1 4-2: Brasile 0. Se l’Italia vince contro l’Olanda, avanza come prima. Se l’Italia perde 1-2 contro Olanda, avanza come seconda a meno che il Belgio non vinca 3-0 sul Brasile. Se l’Italia perde 0-3 contro l’Olanda, avanza solo in caso di successo del Brasile sul Belgio

Scenario 5: Italia batte Belgio 2-1 e Olanda batte Brasile 2-1. Questa sarebbe la classifica: Italia 2 4-2; Belgio 1 3-3; Olanda 1 3-3, Brasile 0. Se l’Italia vince contro l’Olanda, avanza come prima. Se l’Italia perde 0-3 contro l’Olanda, avanza solo se vince il Brasile sul Belgio. Se l’Italia perde 1-2 contro Olanda, è qualificata a meno che il Belgio non vinca 3-0 con il Brasile