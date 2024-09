Davis, Italia: il primo posto “spaventa”, c’è il pericolo Alcaraz. Djokovic, il messaggio a Sinner per le Finals

L’Italia si appresta ad andare in campo contro l’Olanda nell’ultima partita del girone A di Coppa Davis a Bologna: in caso di vittoria e primo posto gli azzurri potrebbero ritrovarsi la Spagna di Alcaraz già nei quarti di finale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il momento di fare i conti? Forse sì. L’Italia si appresta a giocare la terza partita del girone A di Coppa Davis con l’Olanda che aspetta dall’altra parte della rete ma la sfida con gli “Orange” può diventare un’arma a doppio taglio. Da una parte c’è la voglia di provare a chiudere il girone al primo posto con un’altra vittoria, dall’altra il rischio di trovarsi un avversario non proprio semplicissimo nei quali di finale a Malaga.

Coppa Davis: Italia già qualificata a Malaga

L’Italia ha già messo al sicuro i biglietti di andata per Malaga dove si giocheranno le Final Eight di Coppa Davis dal 19 al 24 novembre. Sono state decisive le vittorie contro Brasile prima e poi contro il Belgio ma è stata fondamentale ieri anche la vittoria della formazione verdeoro proprio contro la formazione belga. Per l’Italia di Filippo Volandri dunque la qualificazione è arrivata senza giocare grazie ai successi del giovanissimo Fonseca (a Bologna è definitivamente nata una stella) e a sorpresa di Monteiro contro Bergs. Ora però c’è da conoscere l’avversaria nel primo turno di Malaga.

Italia: c’è il rischio Spagna e Alcaraz

La Spagna ha deciso di puntare forte sulla Coppa Davis in questa stagione dopo la delusione del 2023. E nel gruppo B di Valencia, gli iberici hanno fatto la loro parte conquistando la qualificazione con un turno di anticipo grazie alle vittorie contro la Francia (2-1) e contro la Repubblica Ceca (3-0) e soprattutto grazie a un Alcaraz fino a questo momento perfetto. Oggi è in programma la sfida contro l’Australia che determinerà la squadra al primo posto in classifica.

Il sorteggio prevede che gli azzurri in caso di vittoria e di primo posto possano incrociare la seconda del gruppo B o del gruppo D, quindi di fatto una tra Spagna, Australia, Argentina e Gran Bretagna. E’ il momento di fare calcoli? In realtà in questo momento la decisione è molto complicata. Il secondo posto infatti metterebbe gli azzurri o contro la prima del gruppo D (Canada o Argentina) o contro la prima del gruppo B (ancora Spagna e Australia). La cosa migliore dunque per gli azzurri è quella di pensare solo al match col l’Olanda senza fare troppi calcoli.

Djokovic: il messaggio in vista delle Finals

Un avversario in meno per Sinner? Le parole di Novak Djokovic sorprendono. Il campione serbo ha infatti dichiarato di non voler prendere parte a molti tornei cominciando a snobbare anche le Finals di Torino: “Non sono il mio obiettivo, non inseguo le finals né la classifica. Per quello che mi riguarda ho chiuso con quei tornei e non posso neanche dire se parteciperò quest’anno o in futuro. Le mie priorità in questo momento sono i tornei dello slam e quelli con la maglia della mia nazionale”. Parole che lasciano presagire un passo indietro ma Nole è un atleta dal grande spirito competitivo e potrebbe anche cambiare idea.