Davis, l’urlo di Berrettini a Sinner: “Sei un animale”. E da Sky la frecciata a Musetti: “Deve guardare il match di Matteo”

L’Italia conquista l’accesso alla finale di Coppa Davis dove sfiderà l’Olanda: il labiale di Berrettini a Sinner diventa virale, e su Sky arriva un nuovo attacco di Mangiante a Musetti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia ci riprova, dopo la vittoria nel 2023, gli azzurri vanno a caccia della seconda Coppa Davis consecutiva e sulla strada trovano ancora l’Olanda. La vittoria contro l’Australia porta la firma ancora una volta di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che dopo il successo insieme in doppio contro l’Argentina, a Malaga vincono i due singolari con il romano capace di una grande reazione. Il clima all’interno del team resta di grande fiducia ma le polemiche non mancano.

L’urlo di Berrettini a Sinner: “Sei un animale”

L’abbraccio a fine partita tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini è una delle immagini che fanno subito il giro del web dopo la semifinale contro l’Australia con le telecamere che riescono a rubare anche le parole che il romano rivolge al numero 1 del mondo: “Sei un animale”, gli dice Matteo con Sinner che scoppia a ridere e tocca di nuovo a loro provare a regalare all’Italia un altro trionfo nella finale contro l’Olanda.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner: “Non ci siamo solo io e Matteo”

A fine partita Jannik Sinner cerca di non lasciarsi andare troppo all’euforia per la vittoria conquistata, esalta la prestazione di Matteo ma punta ancora sull’unione del gruppo: “Matteo ci ha dato una grande mano, con la sua fiducia. Oggi per me è stata una partita difficile ma siamo contenti di essere in finale. Ma in questa squadra non ci siamo solo io e Matteo, abbiamo anche Lorenzo che ha giocato una splendida stagione e quella di ieri è stata soltanto una giornata storta. Ora non vediamo l’ora di scendere ancora una volta in campo. Sappiamo che l’Olanda ha tre singolaristi molto forti e se andremo al doppio con Koolhof sarà difficilissima. Per lui sarà anche l’ultima partita ufficiale quindi sarà ancora più carico”.

La frecciata di Mangiante a Musetti

A fine match l’inviato di Sky, Angelo Mangiante, esalta le prestazioni di Sinner e di Matteo Berrettini ma sembra mancare anche una frecciata a Musetti, rimasto fuori dopo il ko con Cerundolo. E proprio parlando del match del romano contro Kokkinakis, il giornalista dice: “Questa è una partita che va fatta vedere anche a Lorenzo Musetti, lo dico con tutto il rispetto possibile, faccio parte del suo fan club per la bellezza del suo gioco però la partita di Berrettini fa capire come si vincono le i match sporchi, quando lo saprò fare anche Musetti, avremo un altro giocatore di livello superiore e per certi versi più vicino a Sinner. La grande qualità di Berrettini che è un combattente è anche quello di vincere, queste partite, nei momenti decisivi mette in campo il suo carisma e la sua personalità”.