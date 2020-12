De Boer: "L'Inter era un vespaio incredibile quando c'ero io"

L’allenatore dell’Olanda Frank de Boer, ex tecnico dell’Inter, è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina nerazzurra: “Tu porti le cose dentro di te – riporta FcInter1908.it – è normale. Ma allo stesso tempo erano situazioni incomparabili, sai. L’Inter era un vespaio così incredibile che oserei dire che all’epoca quasi nessun allenatore era riuscito a fare bene. Si è rivelato vero, perché dopo di me hanno altri tre allenatori ci hanno provato. Ovviamente avrei dovuto fare le cose in modo diverso, ma l’intera dinamica intorno al club era così difficile”.

Anche la parentesi in Premier League, dopo essere stato esonerato dall’Inter, non è andata come avrebbe sperato: “Al Crystal Palace non era poi così male quello che volevo cambiare, ma lì mi sono imbattuto nella stessa situazione di Ronald Koeman a Valencia. Vuoi dire addio ad alcuni giocatori determinanti, ci sono anche buone ragioni per questo, ma quei giocatori hanno ancora molta influenza”.

OMNISPORT | 26-12-2020 14:01