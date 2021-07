De Bruyne eroico: ha giocato con un danno ai legamenti

Non sta andando nel migliore dei modi il 2021 di Kevin De Bruyne, tra infortuni, la finale di Champions League persa con la maglia del Manchester City contro il Chelsea e l’eliminazione ai quarti di Euro 2020 in Belgio-Italia: il centrocampista belga, al termine dell’incontro, ha parlato delle difficoltà incontrare nel corso di questi europei.

“È stato un torneo difficile per noi, con tanti infortuni. Abbiamo lottato fino alla fine. Con questi infortuni non è stato facile”.

Per De Bruyne una gara, quella contro gli azzurri, disputata contro una grande squadra: segno chiaro e diretto del lavoro di Roberto Mancini, ripagato dalle parole di uno dei migliori centrocampisti al mondo.

“L’Italia è stata migliore di noi nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo creato più occasioni. Avremmo potuto segnare il secondo gol, ma non l’abbiamo fatto. Oggi abbiamo perso contro una squadra d’alta classe”.

Un match, quello dell’Allianz Arena, giocato da De Bruyne con più di qualche acciacco (rimediato contro il Portogallo), e anzi: con una vera e propria lesione.

“Ringrazio lo staff medico per il lavoro svolto negli ultimi quattro giorni: ho giocato con una lesione al legamento, non è stato facile”.

Insomma, stagione non semplicissima per il belga che, da oggi, cercherà di rimettersi in sesto in vista della prossima, per tornare a disegnare calcio come ha sempre fatto, ad altissimi livelli, trascinando in futuro la sua nazionale verso risultati migliori.



