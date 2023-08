De Decker non ce l’ha fatta: il talento del ciclismo morto dopo l’incidente

Fine drammatica per la 22enne promessa della Lotto Dstny, investita mercoledì da un’auto mentre si allenava: l’anno prossimo sarebbe passato professionista

25-08-2023 16:35

Il ciclismo perde drammaticamente uno dei suoi talenti emergenti: è morto Tijl De Decker, il 22enne belga investito due giorni fa da un auto durante un allenamento. L’annuncio è arrivato dalla sua squadra, la Lotto Dstny.

Ciclismo, morto il 22enne talento De Decker

È un giorno drammatico per il ciclismo internazionale che piange Tijl De Decker, il giovane talento belga rimasto coinvolto in un incidente stradale due giorni fa durante un allenamento. A dare l’annuncio della sua morte è stata la sua squadra, la Lotto Dstny, con un tweet. “È con grande tristezza che annunciamo la morte di Tijl De Decker in seguito a un incidente in allenamento dello scorso mercoledì. La squadra è distrutta da questa notizia e invia tutto il suo amore alla famiglia e ai conoscenti di Tijl in questo momento di incredibile difficoltà”.

Ciclismo, De Decker investito da un’auto

De Decker aveva appena 22 anni, mercoledì si stava allenando sulle strade della periferia della cittadina belga di Lier quando è stato investito da un’auto, secondo la ricostruzione offerta dalla polizia. Trasportato con urgenza in ospedale, è rimasto per due giorni in coma prima di spirare.

Ciclismo, De Decker prossimo a diventare professionista

Il giovanissimo De Decker era considerato una promessa del ciclismo dopo aver vinto lo scorso aprile la Parigi-Roubaix Espoirs, ovvero la versione per U23 della storica corsa in terra di Francia. Aveva partecipato anche al Giro d’Italia riservato alla stessa categoria: nella prossima stagione sarebbe passato professionista con la Lotto Dstny.