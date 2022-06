De Katelaere: oltre al Milan ci sono Leeds e Leicester

24-06-2022 13:54

Si complicano un po’ le cose che avrebbero dovuto portare il belga in maglia rossonera.

Attorno al giovane del Brugge, Charles De Katelaere infatti, si è scatenata una vera e propria bagarre. Secondo quanto riporta dal Belgio l’emittente RTLSportBe, sul giovane belga in Premier League anche il Leicester avrebbe messo gli occhi sull’attaccante, oltre al Leeds.

Le Foxes al momento non avrebbero presentato alcuna offerta, così come il Leeds, che però sarebbe pronto ad offrire i 40 milioni chiesti dal club belga, magari dopo la cessione di Raphinha. Il Milan resta in agguato e pronto a sferrare la propria offensiva, ma la corsa al gioiellino del 2001 è sempre più affollata e quello che sembrava un obiettivo abbastanza semplice da vestire di rossonero, adesso diventa difficile.

Maldini e Massara rimangono in corsa visto che il giovane belga rimane uno degli obiettivi più importanti per la prossima stagione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE