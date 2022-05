De Laurentiis attacca Gravina: "Non ha fatto nulla"

Intervenuto all’incontro sui 130 anni del quotidiano Il Mattino a Palazzo Reale, Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena contro Gabriele Gravina, presidente della FIGC dal 2018. Il patron degli azzurri, puntando il dito contro il dirigente, ci è andato giù pesante non tirandosi indietro a delle stoccate per alcune mancanze dello stesso Gravina.

“Gravina in 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, non possiamo aspettarci che faccia delle cose. Nei ruoli istituzionali calcistici – ha spiegato De Laurentiis – ci sono persone che nella loro vita raramente hanno avuto a che vedere con il mondo del calcio. Gravina ha fatto una corsa dalla Serie D alla Serie B per poi ritornarsene in maniera fallimentare giù con il Castel di Sangro, ma in realtà questi signori non hanno mai frequentato una società di calcio contemporanea, quindi non ne conoscono i problemi, fanno finta di conoscerli ma in realtà non li possono nemmeno immaginare e capire”.