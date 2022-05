Napoli, De Laurentiis: "Se Koulibaly non vuole restare non posso obbligarlo"

20-05-2022 14:08

“Koulibaly è un simbolo del Napoli e se lui non vuole più esserlo è lui che deve deciderlo. Noi vogliamo che resti, ma la gente non la si può obbligare”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all’inaugurazione del villaggio “Race for the Cure”, in Piazza Plebiscito. “Ognuno ha una propria dignità e ha le proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. Io non ho mai obbligato nessuno a restare anche con un contratto lungo. Mai. L’unico forse è stato Mazzarri, un caro amico che saluto, che dopo due anni mi disse che voleva andare via. No, tu qua devi rimanere. E lui molto opportunamente e rispettosamente è rimasto e ci ha regalato quattro anni di soddisfazioni”.

