De Laurentiis: “Osimhen non è in vendita, il Napoli non ha debiti”

Il presidente dei partenopei parla alla Bild della situazione del club: “I nostri sono richiesti, ma non devo vendere nessuno”

08-02-2023 10:43

Aurelio De Laurentiis è chiarissimo, alla Bild, sul futuro del richiestissimo Victor Osimhen, capocannoniere del campionato: “Non è in vendita”. Il contratto dell’attaccante nigeriano scade a giugno 2025, dunque c’è tempo anche discutere di un allungamento. De Laurentiis è andato anche oltre, spiegando la florida situazione del Napoli, che sta dominando la Serie A: “I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti”.

Gli azzurri sono dunque esclusivamente concentrati sul proseguire la cavalcata trionfale in campionato e sulla Champions, che a breve proporrà l’Eintracht per gli ottavi di finale.