De Laurentiis, partnership con leggenda Nba per far grande il Napoli

La sconfitta contro il Milan, ma ancor più la prestazione offerta dagli uomini di Spalletti nella serata più importante della stagione hanno spento di colpo gli entusiasmi scatenati dall’esaltante vittoria sulla Lazio. A Napoli sono in pochi a credere ancora allo scudetto, nonostante gli azzurri siano sempre a tre lunghezze dal vertice e il campionato abbia già riservato sorprese e colpi di scena. Di certo chi sembra maggiormente proiettato al futuro è il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, accordo con la società di Magic Johnson

Anche il club azzurro potrebbe infatti “aprire” a una società americana, sulla falsariga di quanto fatto nei giorni scorsi dall’Atalanta. A riportare la clamorosa indiscrezione è il quotidiano La Repubblica, che scrive di accordo in vista con un’importante società statunitense, l’Elysian Park, che ha base a Los Angeles ed è specializzata in investimenti. Una cordata che ha già sottoscritto partnership con imprenditori nei settori della tecnologia, dello spettacolo e dello sport: tra i suoi testimonial più conosciuti c’è infatti l’ex leggenda Nba Magic Johnson, stella immortale dei Lakers.

L’esigenza del Napoli: più ricavi, meno cessioni

La collaborazione col gruppo d’investimento californiano darebbe una boccata d’ossigeno al Napoli, che nonostante i conti in ordine e una politica che sul mercato non ha mai fatto passi più lunghi della gamba si è ritrovato a fare i conti coi bilanci in rosso e i ricavi in calo, figli della crisi che la pandemia ha fatto lievitare. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Fin quando non aumenteranno i ricavi, massima attenzione al contenimento dei costi e dunque soprattutto del monte ingaggi che va severamente abbassato di almeno il 30 per cento. Se ci saranno cessioni con plusvalenze, queste verranno reinvestite, altrimenti si guarderà con molta attenzione al mercato degli svincolati”.

Anche il Napoli agli americani? I tifosi sognano

E i tifosi, che ne pensano? Francesco sogna a occhi aperti: “L’ingresso di investitori può solo fare che bene, ormai la dimensione di DeLa sappiamo qual è”. Più scettico il commento di Carlo: “Non penso che ceda, De Laurentiis ha già trovato l’America a Napoli“. Fulvio ha un dubbio: “Ma questi i soldi li mettono o provano solo a intascarli dal Napoli?”. Mentre Enrico prova a indirizzarne le eventuali prime scelte: “Basta che i nuovi proprietari/partner caccino Spalletti, poi va bene chiunque”.

