Tifosi del Napoli scatenati : “Ora dovrebbero scusarsi anche con noi”

Il giorno dopo la sconfitta con il Milan i tifosi del Napoli hanno sfogato la propria delusione criticando la prestazione degli uomini di Luciano Spalletti, in particolare di elementi chiave come Insigne e Zielinski, che hanno disputato una gara molto al di sotto delle loro potenzialità.

I tifosi chiedono le scuse dell’AIA

Tra i supporter partenopei, però, serpeggia anche tanta rabbia per la direzione di Orsato, arbitro con cui i napoletani pensano di avere un conto aperto dopo il suo errore in Inter-Juventus del 2018.

In particolare, molti tifosi sono arrabbiati con l’arbitro di Schio per il rigore non concesso al Napoli nel primo tempo in seguito a un contatto tra Tomori e Osimhen: un intervento, quello del difensore del Milan, che i moviolisti di Corriere dello Sport e Gazzetta hanno entrambi configurato come punibile con il rigore.

Orsato ha commesso un grave errore, secondo i tifosi del Napoli: molti, sui social, chiedono che l’arbitro e l’AIA si scusino così come accadde dopo Milan-Spezia, quando il club rossonero ricevette le scuse dal mondo arbitrale per l’errore commesso dal fischietto Serra (non concesse il vantaggio al Milan, fermando un’azione che avrebbe poi portato al gol di Messias).

“Scommetto che non ci sarà nessuna intervista con scuse in programma di Orsato stavolta”, ironizza Beppe su Twitter. “Milan e Napoli si sono equivalse, la differenza la fa Orsato che non da un rigore su Osihmen e permette la sceneggiata rituale a Theo Hernandez che non viene mai cacciato dal campo”, aggiunge Fabri. “Siamo sempre noi che piangiamo, vero? Anche stavolta Orsato ha fatto il suo, l’AIA dovrebbe chiederci scusa così come fece col Milan”, il commento di Sboco.

“Grande arbitraggio come sempre. Non ho nessuna rimostranza quando arbitra Orsato, già so che fregherà il Napoli”, scrive rassegnato Mark. “Ecco fatto, con Orsato e Valeri sarà corsa a due tra Milan e Inter”, aggiunge Omoragno.

