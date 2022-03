SONDAGGIO - Napoli-Milan: come giudichi i due episodi da moviola?

07-03-2022 15:05

Più che della vittoria del Milan che ha (ri)portato i rossoneri in testa alla classifica, nel dopopartita del big match del Maradona si è parlato soprattutto di moviola. Da una parte il Napoli reclama un calcio di rigore per il contatto al 12′ tra Tomori e Osimhen, dall’altra il Milan protesta per il presunto fallo su Bennacer da parte di Koulibaly in avvio di gara. In entrambi i casi l’arbitro Orsato non era nella posizione migliore per giudicare con assoluta certezza, ma il Var non è intervenuto per invitarlo a riguardare le azioni incriminate.

Due episodi che si prestano a diverse letture e che hanno fatto imbestialire sia i due allenatori (Pioli durante il match e Spalletti nell’immediato dopogara, quando ha lanciato una frecciatina al collega “reo” di essersi lamentato troppo durante i 90′) che, soprattutto, i tifosi specialmente quelli partenopei.

E tu da che parte stai? Secondo te gli episodi di Napoli-Milan erano da punire con il calcio di rigore? Dicci la tua rispondendo al sondaggio

ITALIAMEDIA