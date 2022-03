La moviola di Napoli-Milan, fanno discutere i due rigori non fischiati

07-03-2022 08:19

Aveva addosso puntati gli occhi di tutti: Orsato era stato accolto male sia sulla sponda milanista, visti i precedenti tutt’altro che incoraggianti, che su quella napoletana alla luce del mai dimenticato caso Pjanic di quattro anni fa in Inter-Juventus, tanto più che anche questa volta al Var c’era Valeri proprio come in quella situazione che fece e fa discutere tutti da anni. Come se l’è cavata il fischietto di Schio? Non tutti i moviolisti hanno giudicato la sua prova con lo stesso metro. Per Cesari ha subìto molto la pressione del match.

Per Cesari Orsato non ha visto niente sul rigore reclamato dal Milan

Già in avvio proteste vibranti, Cesari a Pressing su Mediaset spiega:

“E’ stata una partita difficile, Orsato ha faticato tanto. L’episodio di Bennacer che cade a contatto con Koulibaly è chiaro: c’è il contatto. Orsato ha visto? Non ha visto data la posizione, è oscurato da Lobotka. Ha visto la parte finale di questa azione, non quella iniziale. Non vede niente all’inizio”

Poi si passa al rigore reclamato dal Napoli:

“Posizione di Orsato sbagliata in questa occasione come in quella del contatto Tomori-Osimhen. Resta troppo lontano. Le immagini fanno vedere che Tomori non prende la palla ma la caviglia di Osimhen. Il Var poteva intervenire in questa occasione. Orsato è distante. Il Var poteva invitare Orsato a vedere le immagini poi trae lui le conclusioni. Perchè non andare a vedere?”.

Il labiale di Orsato tradisce la pressione dell’arbitro

Cesari aggiunge:

“Poi su un colpo di petto di Tomori il Napoli ha protestato e si è visto il labiale di Orsato: ‘Ma basta, giocate! Questi vogliono farmi arrabbiare’. Questo tipo di pressione non gli ha fatto bene”.

Per Marelli Orsato è stato strepitoso

L’ha vista diversamente Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, opinionista di Dazn, dice:

“Direzione di Orsato strepitosa. Quello del Maradona è stato un metro europeo che in Italia facciamo ancora difficoltà ad assimilare. Questi (riferendosi a Koulibaly-Bennacer e Tomori-Osimhen, ndr) sono contatti che in Europa non vengono neanche presi in considerazione. Ha lasciato molto correre, e c’è solo un errore: l’ammonizione di Giroud nello scontro con Ospina. Non ha molto senso, stanno guardando entrambi il pallone ed è uno scontro di gioco”.

