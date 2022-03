Milan: colpo scudetto a Napoli, Giroud da sballo. Highlights e pagelle

06-03-2022 22:46

Colpo scudetto del Milan allo stadio Maradona nel posticipo della 28esima giornata di Serie A: la squadra di Pioli ha battuto per 1-0 il Napoli in trasferta conquistando la vetta solitaria della classifica a quota 60 punti. Decisiva la rete nel secondo tempo di Olivier Giroud, ancora letale nei big match dopo la doppietta all’Inter.

Partenza sprint del Napoli, i ritmi sono intensi ma non ci sono vere occasioni da gol. Entrambe le squadre protestano per un rigore non concesso, poi lentamente i rossoneri prendono campo e la sfida scorre equilibrata per tutto il primo tempo: le difese hanno la meglio. Il Milan gela il Maradona in avvio di ripresa con Giroud, a segno deviando in rete una conclusione di Calabria nella prima vera occasione confezionata dai rossoneri in tutto il match. La partita si anima, il Napoli si deve sbilanciare e il Diavolo agisce in contropiede, sfiorando il secondo con Bennacer. La squadra di Spalletti attacca ma fatica a rendersi pericolosa: Osimhen è marcato benissimo dalla difesa rossonera, troppi errori di precisione da parte dei rifinitori. Nel finale si rivede Zlatan Ibrahimovic, dentro per un ottimo Leao. Inutile il forcing partenopeo negli ultimi minuti, il Milan si prende i tre punti e la vetta.

Napoli-Milan, gli highlights

19′: splendida parata di riflesso di Ospina sul colpo di testa di Messias, Orsato annulla tutto per un fallo in area

49′: Milan in vantaggio. Sugli sviluppi di una punizione di Tonali, tiro sbilenco da fuori di Calabria deviato in rete da Giroud con un tocco da bomber consumato

53′: reazione Napoli, Osimhen dopo un triangolo con Di Lorenzo impegna centralmente Maignan

55′: tiro a giro di Bennacer respinto in tuffo da Ospina

77′: conclusione a giro di Ounas, sfera di un soffio a lato

86′: Theo Hernandez impegna da fuori area Ospina con il mancino

94′: Saelemaekers si divora il raddoppio davanti ad Ospina, palla deviata in corner

La cronaca integrale di Napoli-Milan

Napoli-Milan: come ha arbitrato Orsato

Partita rovente fin dall’avvio: il Milan protesta per un rigore negato al 5′, Bennacer cade dopo un contatto con Koulibaly. L’episodio è dubbio perché il centrocampista rossonero è in anticipo, ma il difensore senegalese cerca di fermarsi: l’arbitro opta per far proseguire l’azione, e il Var non può intervenire perché è una situazione di campo. Pioli protesta a lungo, venendo redarguito da Orsato.

Al 12′ secondo caso da moviola: Osimhen cade nell’area rossonera dopo un intervento di Tomori, anche in questo caso l’arbitro di Schio lascia correre. Scontri al limite e nervosismo nel finale di tempo, Orsato commina tre gialli negli ultimi minuti prima dell’intervallo. Al 77′ Osimhen e Theo Hernandez sfiorano la rissa dopo un contatto di gioco, entrambi vengono ammoniti. Giallo anche per Maignan nel finale per perdita di tempo.

Le pagelle di Napoli-Milan: i migliori e i peggiori

Ospina 6,5: sul gol di Giroud non può nulla, sventa il raddoppio dei rossoneri in più occasioni

Koulibaly 5,5: l’unica sbavatura è letale, tiene in gioco Giroud in occasione della rete del vantaggio

Fabian Ruiz 5: decisivo con la Lazio, lo spagnolo è sparito contro i rossoneri

Insigne 5: una delle partite più brutte della stagione per lui, mai nel vivo del gioco

Osimhen 6: generoso, le prova tutte ma Tomori è implacabile

Tomori 7: si francobolla ad Osimhen e vince il duello della serata

Theo Hernandez 7: prestazione sontuosa e in crescendo, sfiora il raddoppio ed è impeccabile in difesa

Kessié 6: fa la sua partita senza acuti, sbaglia poco

Giroud 7,5: ancora una volta decisivo nei big match, la sua zampata può valere tantissimo nella corsa verso lo scudetto

Leao 7: il suo movimento fa impazzire la difesa del Napoli, è sempre una spina nel fianco

OMNISPORT