De Laurentiis: serie A con 16 squadre e una sola retrocessione

Dopo aver archiviato la querelle legata alla nascita e all’istantanea scomparsa della Superlega Europea, Aurelio De Laurentissi è pronto a lanciare una nuova proposta. L’idea è legata ad un cambio drastico dei numeri delle squadre in serie A.

Il patron del Napoli infatti nella giornata di ieri, durante l’assemblea dei presidenti della Serie A avente il compito di presentare una proposta di riforma per un calcio più sostenibile, ha fatto emergere la possibilità di una “Superlega italiana”. Alla base della discussione iniziale c’era la riforma della Serie A da 20 a 18 squadre, con due retrocessioni (e magari un playout, sul modello della Bundesliga) ma il presidente del Napoli ha proposto una Serie A “minimal”, con 16 squadre e una sola retrocessione.

Il massimo campionato italiano, in questo modo, diventerebbe a tutti gli effetti un torneo quasi chiuso, ed effettivamente quasi inaccessibile e con pochissime possibilità di retrocedere. La proposta, in ogni caso, non avrebbe entusiasmato il gruppo dei dirigenti, che rimangono orientati sulla riforma a 18 squadre. L’unico a sostenere De Laurentiis era Claudio Lotito.

OMNISPORT | 25-05-2021 11:00